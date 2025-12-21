安青錦の快進撃が止まらない。2023年秋場所で初土俵を踏むと、序ノ口、序二段と連続優勝し、2024年九州場所で新十両に昇進。十両を2場所で通過すると、新入幕から3場所連続で11勝を挙げて新小結に昇進し、初土俵から所要12場所での新三役は付出を除けば史上最速記録となった。新小結でも11勝を挙げて所要13場所での関脇昇進も最速記録に。そして、新関脇場所となった九州場所で初優勝を飾り、大関昇進を決めたのだ。【写真】関大