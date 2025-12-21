歌手の和田アキ子が「可愛い後輩」との２ショットを披露した。２１日までに自身のインスタグラムに「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ 東京ドーム公演、観てきました」と投稿。俳優の伊藤英明と鈴木亮平に挟まれご機嫌でピースサインをする３ショットを公開した。「意外にも、この２人に始まる前に会えて、幸せ倍増あと１人、いるよ〜、だーれだ」と予告。続く投稿では「はーい、もう１人は、じゃーん綾瀬で〜す！相変