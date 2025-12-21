女優・唐田えりかさんによる連載「面影」第８回は、生まれたときからずっと一緒にいるお姉さんについて。三人姉妹の末っ子として生まれた唐田さん。学生生活、反抗期、常にライフステージの一歩先にいるお姉さんと、取っ組み合いの喧嘩を繰り返しながら成長してきたといいます。感情をむき出しに、全力で向き合える人のいるあたたかさを綴ります。時には包丁を向け合った姉二番目の姉の結婚式が先日あった。いつか姉たちのことを語