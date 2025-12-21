がん治療の医者が「がんで死にたい」と言ったワケFRaU webでは、今月4日に「ポックリ死より老衰死よりがん死がいい？医者が「私はがんで死にたい」と考える理由」と題した、『私はがんで死にたい』（小野寺時夫著/幻冬舎新書）を紹介する記事を出したところ、SNSには賛否両論、以下のような様々なコメントが上がった。「80歳を過ぎた父に大腸がんが見つかり、医者が切れば治ると言ったので手術してもらった。がんは無くなったが