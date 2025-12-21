日本地図は網羅しているつもりでも、シルエットだけだと難しいもの……。あなたは、正解がわかりますか？Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、本州に位置し、広大な港湾都市があることでも有名です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/osaka-castle-japan-660853714正解は「大阪府」♡大阪府の県庁所在地といえば、大阪市！大阪市は広