キノコは人里離れた山奥に生えるイメージがあるが、京都市内の真ん中にも「キノコの宝庫」がある。その場所は京都御苑−。市民グループ「京都御苑きのこ会」は、自生するキノコをみんなで観察する催しを続け、活動50年を迎えた。実は多くの品種のキノコが御苑に生息する背景には、京都御所の存在も絡む理由があった。【写真】ビニールの残骸と思ってた校庭すみの黒いやつ、実は食べられます！御苑ならではの理由で多様化？22日