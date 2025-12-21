盛岡市動物公園「ＺＯＯ（ズー）ＭＯ（モ）」は来年１月１０日から、冬眠中のクマを観察しながら、飼育員が冬眠の仕組みを解説する「ニホンツキノワグマの冬眠ガイド」を開催する。２月１５日まで。冬眠中のクマにスポットを当てた試みで、リニューアルオープンした２０２３年から行っている。同園によると、冬眠中のクマを観察できる動物園は全国的にも珍しいという。ズーモでは現在、ニホンツキノワグマの「姫」と「リオ」