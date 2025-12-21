お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36歳）が、12月20日に放送されたバラエティ番組「芸人総選挙2025」（TBS系）に出演。相方・池田直人と出会った頃から、体重が48キロ増えたことに「気持ち悪い…」と嘆いた。芸人1000人がガチで選ぶ“今年1番面白かった芸人”は誰なのか、トップ50をランキングで発表する同番組。今年飛躍した芸人に密着する企画で、多忙を極めるレインボーの“ある一日”に密着した。その中で、スタッフ