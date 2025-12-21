※2025年10月撮影トップ画像は、流山市白みりんミュージアム。白みりんの製造法が分かり易く説明されています。奥には白みりんを使った料理体験や発酵講座などが可能なキッチン・スタジオ〈通称〉「かもしアエール」があります。※2025年10月撮影味淋って、時間で色が変化するのですね。※2025年10月撮影仕込み桶の横に上るとミュージアム･ショップが見えます。※2025年10月撮影ショップの「流山白味淋」コーナー。日本料理には欠