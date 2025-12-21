現在、首都圏では新しいチャイナタウンが続々と生まれている。東京では、池袋北口、高田馬場、新大久保、亀戸、小岩。そして埼玉県川口市の芝園団地……。彼らはなぜ、この土地に移り住んだのか。記者が住民に直接話を聞くと、日本では語られてこなかった“本当の理由”が見えてきた。※本稿は、日本経済新聞取材班『ニッポン華僑100万人時代 新中国勢力の台頭で激変する社会』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。登場す