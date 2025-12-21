飲み会の機会が減ったと言われる令和の世だが、それでもこの時期は忘年会、新年会を口実に酒の席が立て続く。そこで最大限の注意を払いたいのが、性根に染み付いてしまっている昭和の振る舞いだ。本稿では、知らず知らずのうちに若い世代から不評を買ってしまう、酒の席での「べからず集」を、巷の声をベースにまとめてみた。（フリーライター友清 哲）「昭和のノリ」で酒の席に臨むと大きく評判を下げることに若い世代と話し