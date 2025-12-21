プロ・リーグ 25/26の第19節 サンジロワーズとワーレゲムの試合が、12月21日04:45にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはマルク・ギーガー（FW）、プロミス・アキンペル（FW）、アナン・カライリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）、トーマ