ラ・リーガ 25/26の第17節 レアル・マドリードとセビリアの試合が、12月21日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ロドリゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアレクシス・サンチェス（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、バティスタ・メンディ（MF）らが先発に