エールディヴィジ 25/26の第17節 NACブレダとテルスターの試合が、12月21日05:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。 NACブレダはラウル・パウラ（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）、ユホ・タルビティエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはミラン・ゾンネフェルト（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ヨヘム・リターフ