中国メディアの快科技は15日、「外国のラグジュアリーカーは中国で歓迎されず」とする記事を掲載した。記事はまず、「中国市場で外国のラグジュアリーカーが歓迎されない状況が顕著になってきている」とし、その象徴的存在だったイタリアを代表するラグジュアリーカーブランドのマセラティの値下げについて取り上げた。記事によると、マセラティは、電動パワートレインを搭載した初のスポーツ用多目的車（SUV）「グレカーレ フォル