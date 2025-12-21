ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』に出演。2冠に輝いた。【ソロカット】王者の風格漂うパフォーマンスを披露したRIIZERIIZEは元NCTのSHOTARO（ショウタロウ）、SUNGCHAN（ソンチャン）、SMROOKIES（公開練習生で構成されたプレデビューチーム）のEUNSEOK（ウンソク）、非公開練習生だったWONBIN（ウォンビン）