◇女子 第37回全国高等学校駅伝競走大会(21日、たけびしスタジアム京都発着 全5区間＝21.0975キロ)全国高校駅伝が21日、京都府のたけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)で行われます。女子の部は、47都道府県の代表と11地区代表を合わせた全58校の区間エントリー選手が発表。5区間計21.0975キロを走ります。前回大会は、長野東(長野)が1区から首位の座を譲ることなくフィニッシュ。1時間07分27秒で2年ぶり2度目の歓喜となりまし