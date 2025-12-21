俳優の葵わかな（27）が大阪市内で開かれた舞台『2時22分 ゴーストストーリー』の取材会に出席。共演するNEWSの加藤シゲアキ（38）に対する印象を語った。【全身ショット】秋らしい色合いのゆったりとしたワンピースを着こなした葵わかな本作は、若手作家のダニー・ロビンズが脚本を手掛け、2021年8月にロンドンで初演されて以来、世界各地で上演されているホラー・サスペンス。このたび、日本オリジナル演出で初上演されるこ