●今際の際に耕書堂の関係者が集結 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、14日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の最終話「蔦重栄華乃夢噺」の視聴分析をまとめた。横浜流星＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』最終話より(C)NHK○「あ、それ! へ! へ! へ!」最も注目されたのは20時54分で、注目度78.9％。蔦重(横浜流星)の今