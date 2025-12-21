フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「赤字つづきですもの」「嬉しい年賀状」「オーダーメイド、承ります」を、きょう21日に放送する。「赤字つづきですもの」○「赤字つづきですもの」文房具屋で大きなサイズの赤インキを買ったサザエは、それを使って家計簿を付ける。最近、家計は赤字続きで、フネとサザエは家計簿を見ながら「しめてかからないと」と話し合う。買い物に行ったサザエは電卓を持参し、スー