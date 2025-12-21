【東京ディズニーランド】では今、可愛い「クリスマスフード」がお目見え中。遊び疲れたときの休憩タイムにぴったりです。クリスマスムード漂う園内を満喫しつつ、気になるフードも堪能してみて。今回はスイーツのほか、園内で見つけたらぜひ回したいカプセルトイをご紹介します。 クリスマスパッケージが可愛い！「チョコレートチュロス」 ワンハンドで気軽に食べられる細長い