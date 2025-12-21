12月に入り、寒さも本番を迎える。外で過ごす際には使い捨てカイロを利用する人も多いだろう。神戸市では、使い終わった「使い捨てカイロ」の回収を始めた。神戸市では、何に利用されるのか、その目的を明確に定めた上で、効率的に、かつ高品質なリサイクルを進める「まわり続けるリサイクル」を進めている。使い捨てカイロの回収もその一環で、12月から市内の資源回収ステーション「エコノバ」に回収ボックスを設けた。エコノ