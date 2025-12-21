ポスティングシステムでメジャー移籍を目指している村上宗隆内野手（２５）の交渉期限が残り２日（４８時間）となったが、いまだに契約合意発表はなく、期限間際での駆け込み契約が濃厚となってきた。今オフは村上を含め、巨人・岡本和真内野手（２９）、西武・今井達也投手（２７）、高橋光成投手（２８）と４人の日本人選手がポスティング申請。村上は４人の中で最も早く申請し、１１月７日から４５日間の交渉期間がスタート