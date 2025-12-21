◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）女子ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝がフリー前日の２０日、公式練習に参加し、１９８５年から８連覇した伊藤みどり以来、５人目の５連覇へ順調な仕上がりを見せた。＊＊＊＊坂本選手は１９日のＳＰでトップに立つ十分の演技でした。２位の島田麻央選手らが跳ぶト