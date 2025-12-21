東京六大学野球リーグ・慶大の新主将に今津慶介外野手（３年＝旭川東）が就任した。祖父・寛氏（７９）は元衆院議員、父・寛介氏（４９）は旭川市長を務め、今津も「プロ野球選手→内閣総理大臣」を夢に描く。横浜市内の同校グラウンドで２０日、“施政方針”を明かし、３季連続５位からの大学日本一、大学４冠を“マニフェスト”に掲げた。熱血漢のバットマンが陸の王者をけん引する。今津は「強い慶応に憧れて入ってきて、１