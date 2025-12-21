◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山・芝１６００メートル、良）第１１回ターコイズＳ・Ｇ３は２０日、中山競馬場で行われ、５番人気のドロップオブライトがゴール前の接戦を制し、２４年ＣＢＣ賞以来の重賞２勝目。手綱を執った松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝はＪＲＡ通算５００勝のメモリアルとなった。◆松若風馬騎手２回目の騎乗で初勝利。重賞は小倉記念（イングランドアイズ）以来、今年２勝目、