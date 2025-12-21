生放送でＭＣを務めた女性アナウンサーの衣装にネットはくぎ付けになった。テレビ東京系「ウイニング競馬」（土曜・後３時）が２０日に放送され、冨田有紀アナウンサーがサンタのコスプレ姿で出演。番組の公式Ｘ（旧ツイッター）には冨田アナの動画がアップされ、冨田アナは「来週、クリスマスということで、このウイニング競馬では何年かこのようなクリスマスらしい装いとなっています」と説明し笑顔を見せた。ネット上では