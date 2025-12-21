◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）五輪代表争いでリードしている鍵山、佐藤に次ぐ“第3の男”が誰になるのか注目していたが、他のライバルたちがミスを重ねる中でも三浦は公言通りしっかり自分に集中しているように見えた。冒頭の4回転ループから前半はほぼパーフェクトで、異常な緊張感から疲労が増したのか、後半乱れはしたものの、転倒もなく何とかしのいだ。もともと三浦