元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のインスタグラムなどで、音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）との結婚を発表した。愛犬たちとの写真を公開し、犬がきっかけでゴールインした“犬好き婚”だと明かした。「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と発表。「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、