イギリス国籍の放送人として韓国で活動するピーター・ヴィント氏が、来年のワールドカップを展望。韓国そして日本について自論を展開した。韓国『Xportsnews』によれば、同氏は最近のYouTubeチャンネル『スタム』を通じて来年のワールドカップにて韓国代表が入ったグループAを厳しい組み合わせと言及。同組となったメキシコ、南アフリカ、そしてヨーロッパ予選プレーオフパスB（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）