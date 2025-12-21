物件価格高騰が止まらない！今購入する際に決めたい「大方針」新築・中古ともにマンション価格は未曽有の高価格である。価格高騰の要因は諸々あり、短絡的に下がるシナリオは描きにくい状況にある。将来的には価格は上がっている確率が高いだけに、マンションは買っておいた方がいいことは確かである。それに、家賃も高くなっている。このまま、買わないと家賃でもマンション価格でも住宅コストが膨らむだけである。では予算