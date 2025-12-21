自己最多の103試合に出場し7本塁打、32打点と飛躍を遂げた巨人・中山は、来季の目標に「ライト奪取」を掲げた。トークショーに詰めかけた350人のファンの前で力強くレギュラー宣言。大勢との掛け合いで盛り上げた23歳は「シーズンを頑張らないとこういう楽しみもないと思う。また来年頑張りたい」と思いを新たにした。今季途中から外野に挑戦。強肩を武器に終盤は右翼に定着し「きっかけをつかむことができたのかな」と振り