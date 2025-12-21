【漫画】本編を読む『わたしって害悪ですか？〜お花畑声優厨の場合〜』（岩城そよご：著、科丈ひとな（セブンデイズウォー）：脚本/KADOKAWA）は、普通の“推し活女子”が次第に“害悪な推し活女子”へと変貌していく姿を描いた作品だ。「好き」という純粋な感情が、いつの間にか“正義”や“狂気”へと変わっていく。そんな危うい心の動きを、繊細かつテンポよく描き出している。主人公・津々見美花（26歳）は、ごく普通の会社