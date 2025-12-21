元サッカー韓国代表と女優の間に生まれた女子プロゴルファーのソン・ジアが入団式を行い、正式なプロとしての第一歩を踏み出した。【写真】アイドル級…18歳ソン・ジアの美貌韓国女子プロゴルフ（KLPGA）正会員資格の取得、メインスポンサー契約に続き、入団式まで終え、選手キャリアにおける重要な分岐点を越えた。ソン・ジアの母で女優であるパク・ヨンスは最近、自身のSNSに「入団式」という短い言葉とともに、現場写真を公開し