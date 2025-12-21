韓国発バッグブランドvunqueから、ゴシックなムードをロマンティックに昇華した2025年秋冬コレクションが登場。クラシカルな雰囲気と現代的なエレガンスを掛け合わせたデザインは、いつものコーデにさりげない個性を添えてくれます。年末年始の華やかなシーンから日常のお出かけまで寄り添う、新作バッグの魅力をたっぷりご紹介します♡ 韓国発vunqueが愛される理由 「vunque（ブンク）」は、“どこに