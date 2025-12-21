屋外のプレーに欠かせないのがサングラス。今回は、デザイン性と機能・素材にこだわったレンズモデルを紹介します。 【Eyevol】vol system™ さまざまなスポーツで多くのアスリートから支持を受けるサングラスメーカー「Eyevol」のレンズに注目。「vol system™」は“本当に必要な機能とクオリティ”を具現化した最高級グレードレンズレーベルで、高屈折素材を採用