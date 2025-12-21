２０２３年４月から内戦が続くスーダンでは、死者が推計１５万人を超える人道危機に見舞われた国を逃れる難民が後を絶たない。隣国の南スーダンには、野宿しながら遠路を歩いて国境を越えてきた難民が押し寄せており、口々に壮絶な逃避行を語った。（南スーダン北部レンク笹子美奈子、写真も）「もうここにはいられない」約９０００人の難民が暮らす南スーダン北部レンクの「滞在センター」。今年１０月に訪れると、息苦しい