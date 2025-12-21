【ワシントン共同】ノーム国土安全保障長官は20日、X（旧ツイッター）で、米沿岸警備隊が国防総省の支援を受け、南米ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したと発表した。10日にも沖合で大型の石油タンカーを拿捕しており2隻目。トランプ政権は米国への麻薬密輸に関与しているとしてベネズエラの反米マドゥロ政権への圧力を強めている。ノーム氏は「この地域で麻薬テロの資金源となっている石油の違法な輸送を今後も追跡し