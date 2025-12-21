21日午前6時30分ごろ、北海道、青森県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の上ノ国町、青森県の深浦町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道上ノ国町□青森県深浦町気象庁の発表に基づ