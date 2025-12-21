間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の最終回が20日に放送され、連続殺人事件の真相が明らかになり、高木（間宮）がある残酷な“選択”を強いられると、ネット上には「まさかの展開」「生き地獄」「すごい復讐劇」といった声が相次いでいた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】犯人・宇都見（木村昴）の“仲間”だと告白