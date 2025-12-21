元テレビ朝日のアナウンサーで、現在は静岡県浜松市にあるネット販売専門のコーヒー店「ｒｅｎａｇｃｏｆｆｅｅ」を運営する竹内由恵。初めてポップアップストアを開いたことを報告した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「本日ＰｏｓｔＣｏｆｆｅｅさんにて、ｒｅｎａｇｃｏｆｆｅｅとして初めてのＰｏｐＵｐをさせていただきました。３時間という限られた時間でしたが、足を運んでくださった皆様ありがとうご