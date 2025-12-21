最速１５０キロを誇る慶大の来秋ドラフト候補左腕・渡辺和大（３年＝高松商）が２０日、進路について「プロ野球１本でいきたい」と明かした。横浜市内の慶大グラウンドで取材に応じ、高校時代のチームメートで、ともに２０２２年夏の甲子園８強入りの原動力となった巨人・浅野翔吾外野手（２１）に続き、プロの世界へ飛び込む覚悟だ。大学２年秋は防御率１・１７をマークし、最優秀防御率を受賞したサウスポー。だが今年は春秋