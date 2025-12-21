巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２０日、決勝打で武者修行を締めた。１１月からアデレード・ジャイアンツの一員としてオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）に参加。自身の最終戦となったシドニー・ブルーソックス戦で決勝打となる右前適時打を放った。ダブルヘッダーの第２試合に「１番・遊撃」で出場。３―３の９回２死三塁で３番手右腕・ジャクソン海の外角高め直球をはじき返すと打球は一塁手の横を鋭く破った。この１点