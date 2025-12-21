＜第150話です。151話はこちら＞【つづきを読む】「美味いの…」しみじみと一言。武市半平太、投獄前の朝食は？坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜14巻が発売中。最新コミックス第14巻大好評発売中。今回が150話になります。151話も続けて読むことができま