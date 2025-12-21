〈「じゃあさな子のことも好き？」歴史に名を残すモテ男、竜馬の答えは？〉から続く ＜第151話です。150話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。単行本1巻〜14巻が発売中。この続き（152話）は現在発売中の「