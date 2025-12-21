タレントの山口もえ（48）が12月9日、「Uberと楽天戦略的パートナーシップの推進について」の発表会に出席。今年の自分を漢字一文字で表すという質問に「充」と回答した。【画像】太田夫妻も交えた“激レア4ショット”、癒し系と呼ばれた若かりし頃の姿も…この記事の写真をすべて見る（全8枚）おっとりキャラは健在「仕事と3人の子育ての充実と、夫の爆笑問題・田中裕二（60）との結婚生活が『十』周年を迎えたことをかけた。