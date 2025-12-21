ゴッホはなぜ、才能を疑われながらも画家として突き抜けることができたのか。その答えは、ひらめきではなく「試しては壊す」実験的学習にあった。『ULTRA LEARNING 超・自習法』（スコット・H・ヤング著）に描かれるゴッホの学び方は、変化の激しい時代を生きる現代の社会人にも通じる実践的ヒントに満ちている。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）遅すぎたスタートが生んだ“異端の学習者”26歳で絵を描き始めたゴッ