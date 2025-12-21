10年連続で算数オリンピック入賞者を輩出している彦根市発の知る人ぞ知る塾「りんご塾」。天才を生み出すそのユニークな教育メソッドを、塾長の田邉亨氏が初公開した書籍『10年連続、算数オリンピック入賞者を出した塾長が教える「算数力」は小3までに育てなさい』（ダイヤモンド社刊）が、話題になっている。本書を抜粋しながら、家庭でも取り入れられるそのノウハウを紹介する。椅子に座っていられない子はどうすれば？先日