時折、ジョシュアの脚に絡みついて何とか難を逃れようとしたジェイク(C)Getty Images世間の耳目を集め続けてきた“お騒がせYouTuber”の戦いぶりに非難の声が飛んだ。物議を醸したのは、現地時間12月19日に米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われたボクシングのヘビー級8回戦。お騒がせYouTuberとしてカルト的な人気を誇るジェイク・ポール（米国）は、元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョ