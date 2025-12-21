年末に向けて増える交通事故に注意を呼びかけました。吹奏楽の名門校、東海大学付属高輪台高校と警視庁音楽隊によるコラボ演奏が披露されました。20日のイベントは高輪警察署が主催したもので、演奏の合間には来場者に向けて交通事故や特殊詐欺に注意するよう呼びかけました。